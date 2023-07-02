"الخضر والفاكهة": زراعة مساحات جديدة من الأراضي تساعد على تصدير المحاصيل

أكد المهندس محمود الطوخي، رئيس الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي، أن الدلتا الجديدة تضيف 2.2 مليون فدان جديدة إلى جانب 9 ملايين فدان لدينا، حيث أن زيادة المساحة من الأراضي الجديدة تساعد على تصدير المحاصيل وزراعة القمح لتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الذاتي، وذلك باستخدام تدوير مياه الصرف والمياه المحلاة. وقد تم إنجاز أطول نهر صناعي في الصحراء الغربية لري أراضي الدلتا الجديدة، مما يؤكد أن هناك تفكير من الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج نتيجة زيادة عدد السكان.

وقال الطوخي لـ«الدستور»، إن مصر تسعى للوصول إلى مساحة 15 مليون فدان بعد اكتشاف المياه الجوفية في الصحراء الغربية والتي تكفي لنحو 200 عام.

وأضاف: تسعى الدولة لاستغلال زيادة منسوب المياه في نهر النيل وفروعه بالمحافظات، وذلك للاستفادة من كل كمية مياه لزراعة أكبر مساحة في الدلتا الجديدة وتوشكي الخير وشرق العوينات، وزراعة البطاطس والحريم الحجازي والتصدير للخارج، كما تسعى الدولة لإنشاء مصنع لسكر البنجر بالدلتا الجديدة وإنتاج كميات كبيرة من السكر، لافتا إلى أن هناك خطة لإقامة مصانع زراعية صناعية وزراعة فول الصويا لسد فجوة الأعلاف باعتبارها سبب زيادة أسعار اللحوم والدواجن.

وكان أكد الدكتور علي عبد المحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لدينا مشروعات للاستثمار في استصلاح واستزراع الأراضي، والتصنيع الزراعي، والاستثمار في المشروعات الزراعية الكبرى في الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، كما أن هناك فرصًا واعدة في التصنيع الزراعي في المجالات المختلفة مثل: الخضروات والفواكه والنباتات الطبية والعطرية وتصنيع البطاطس.