خبير اقتصادى يطالب بإلغاء التعامل بالمستندات الورقية

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي، أن القيادة السياسية اتخذت عدة إجراءات، وأطلقت عدة مبادرات لتحفيز وجذب الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة أعطت الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمرين.

واقترح "معطي" في تصريح لـ"الدستور"، عدة إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية، منها تسهيل أو إلغاء المستندات الورقية، وإجراءات الفتح للمشروعات، وتسهيل كل ما يتعلق بإجراءات التأسيس، ويجب أن يكون إلكترونيًا، كي يتزامن مع المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التسهيلات الضريبية للأجانب على سبيل المثال في أول سنة استثمار لهم، وتوفير عمالة لهم.

وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة تسهيل الوصول لهم إلى المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى تفعيل دور السفارات المصرية في الدول الأجنبية، والعمل على عقد الندوات والاجتماعات لرجال الأعمال الأجانب لتعريفهم بمزايا الاستثمار في مصر.