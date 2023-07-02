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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام خرمًا يشارك فى فعاليات المهرجان الصيفى بالأوبرا 26 يوليو

الموسيقار هشام خرما
الموسيقار هشام خرما

يستعد الموسيقار العالمي هشام خرما لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات ليالي المهرجان الصيفي، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم خرما برفقة فرقته الخاصة خلال الحفل رؤية موسيقية متطورة، حيث يعزف مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تدمج الآلات الشرقية والغربية.

ويقدم "خرما" خلال الحفل عدد من مؤلفاته الموسيقى منها: "أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، بداية، اليقين، الغروب، لوست فييت والنهاية، إلى جانب لحن حلوة بلادي لبليغ حمدي".

26 يوليو الموسيقار العالمي هشام خرما الموسيقى التصويرية دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي

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