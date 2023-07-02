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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تتعهد بـ"رد مناسب" على رومانيا بسبب خفض التمثيل الدبلوماسى

روسيا
روسيا

تعهدت وزارة الخارجية الروسية بإعلان "الرد المناسب"، ردًا على قرار رومانيا بتقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي لديها وطلبها مغادرة عشرات الدبلوماسيين الروس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "كما ذكر جانبنا في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب"، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وغادر 40 فردًا من موظفي السفارة الروسية بوخارست من مطار أوتوبيني.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إن هذا الأمر يعكس تنفيذ قرار الجانب الروماني المتسق مع الإجراءات التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في مواقف مماثلة.

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