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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أوكرانيا ستفاجئ روسيا فى الوقت المناسب.. تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور رامي أبوشمسية، عضو حزب البتريوت الأوكراني، إن الهجوم المضاد من قبل روسيا مستمر في الوقت الحالي، حيث إنه في مرحلته الأولى، لافتًا إلى أنه يتم التقدم لتحرير الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أبوشمسية، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني يتقدم ببطء للحفاظ على الروح البشرية للجيش، معقبًا: "أي حرب يمكن أن تنتهي بالمفاوضات، وبالتالي أوكرانيا تود أن تحرز أكبر تقدم ممكن".

وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكراني أن أوكرانيا بحاجة لتحرير الأراضي لكي تحفز من موقفها في المفاوضات المستقبلية، وبالتالي أوكرانيا لم تستخدم جميع المعدات والجيش للهجوم المضاد، وسوف نشهد تصعيدا في المستقبل القريب، حيث إننا ننتظر الكثير من الأسلحة، وسيكون هناك تقدم أكبر للجيش الأوكراني عندما يوجد فشل أمني لدى روسيا.

حتى الآن الدبابات الأمريكية لم تصل لأوكرانيا

ولفت عضو حزب البتريوت الأوكراني إلى أن روسيا في الفترة الأخيرة قامت بعمل تحصينات قوية على ثلاث مراحل، وبالتالي تقدم الجيش الأوكراني سيكون صعبا جدًا دون معدات عسكرية، معقبًا: "حتى الآن الدبابات الأمريكية لم تصل لأوكرانيا، وأيضًا المدفعيات".

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