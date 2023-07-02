كل ما يجب معرفته حول السريان الأرثوذكس وعلاقة الأقباط بهم

تتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في عهد البابا تواضروس الثاني، بمستوى جيد في العلاقات مع الكنائس الأخرى وعلى رأسها كنيسة السريان الأرثوذكس، وهي كنيسة شقيقة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها نفس الفكر الإيماني والعقيدي.

الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قال عن لفظة «سريان» إن معظم الباحثون يعتقدون بأنها أصلًا تحريف يوناني للفظة أشور باليونانية، هناك رأي آخر أن أصل الكلمة يأتي من اللفظة الحورية صور، وتستخدم هذه التسمية حاليًا بوجه خاص بين أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكاثوليكية وبعض الموارنة. ويمتد الوجود السرياني من بلاد سورية ثم بين النهرين ( العراق ) وفارس ( ايران ) والهند حتى أقصى الشرق.

وعن تأسيس الكنيسة السريانية الانطاكية الرسولية المقدسة، قالت الكنيسة القبطية عبر موقعها إنه أسس القديس بطرس الرسول كنيسة انطاكية عام 37 م، وَدُعِيَ التَّلاَمِيذُ «مَسِيحِيِّينَ» فِي أَنْطَاكِيَةَ أَوَّلًا.”

وعن اللغة السريانية، فأشار إلى أن هى ذاتها اللغة الآرامية، وكانت اللغة السريانية هى الرسمية في الامبراطورية الفارسية في عهد داريوس الكبير، واليهود تعلموا اللغة الآرامية خلال السبي البابلي وذلك في القرن الخامس قبل الميلاد ، وصارت لغة رسمية لديهم بجانب العبرية ولهذا تحدث الرب يسوع باللغة الآرامية.

وعن صلواتها والليتورجية الخاصة بها فترك القديس يعقوب أخو المسيح بالجسد ليتورجية باللغة السريانية، كتبها عام 61 م وذلك قبل استشهاده بعام على يد اليهود 62 م ، حيث كان القديس يعقوب أخو الرب يصلى باللغة الأرامية السريانية، وقد اقتبس من هذه الليتورجية الكثير من آباء الكنيسة مثل ذهبي الفم ، وجيروم ، وكيرلس الأورشليمي.

وعن مقر الكرسي الانطاكى فيقع في دمشق حيث نقله البطريرك مار يعقوب الثالث عام 1956.

هذا ويبلغ عدد بطاركة الكرسي الإنطاكى السريانى الأرثوذكسي حتى الآن 122 بطريركًا ، أولهم القديس مار بطرس الرسول ، وآخرهم مار اغناطيوس آفرآم الثانى كريم البطريرك الحالى.