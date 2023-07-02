ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تنفى وجود أخطاء فى امتحان الفيزياء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكدت مصادر في غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة أن اللجنة الفنية لواضعي امتحان الفيزياء أكدت عدم وجود أي أخطاء أو أسئلة ناقصة في الامتحان باللغتين العربية والأجنبية لطلاب الثانوية العامة اليوم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الامتحان كان سهلاً للغاية، ولا توجد شكاوى منه أو أخطاء كما يدعي البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى طلاب الثانوية العامة في شعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 في مادة الفيزياء للشعبة العلمية "للعلوم والرياضيات" بإجمالي "475095" طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانًا في مادة التاريخ بإجمالي عدد "259566" طالبًا وطالبة، أمام "2097" لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

الهاتف المحمول الهواتف المحمول الهوا الهواتف المحمولة الامتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ لطلاب شعبة أدبى بالثانوية العامة

6 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ

آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

للبحث عن الكنوز المفقودة.. "نتفليكس" تصدر عملًا وثائقيًا جديدًا عن تاريخ مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب