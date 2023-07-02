"التعليم" تنفى وجود أخطاء فى امتحان الفيزياء

أكدت مصادر في غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة أن اللجنة الفنية لواضعي امتحان الفيزياء أكدت عدم وجود أي أخطاء أو أسئلة ناقصة في الامتحان باللغتين العربية والأجنبية لطلاب الثانوية العامة اليوم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الامتحان كان سهلاً للغاية، ولا توجد شكاوى منه أو أخطاء كما يدعي البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى طلاب الثانوية العامة في شعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 في مادة الفيزياء للشعبة العلمية "للعلوم والرياضيات" بإجمالي "475095" طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانًا في مادة التاريخ بإجمالي عدد "259566" طالبًا وطالبة، أمام "2097" لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.