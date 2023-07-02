برلماني: بيان 3 يوليو انتصار للإرادة المصرية وانطلاقة التغيير لمستقبل أفضل

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن بيان 3 يوليو 2013 بمثابة يوم الخلاص وانطلاقة التغيير لحياة كريمة للمصريين، حيث استجابت القوات المسلحة لصرخة الشعب وحمت البلاد من الفاشية الدينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ ما ارتأه رغم كل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها هو ورجال القوات المسلحة، من استجابة للملايين التي خرجت في الميادين وفي كل شوارع مصر آنذاك.

وتابع النائب عمرو القطامي، بعد 10 سنوات على هذا اليوم المجيد، قطعت مصر شوطا كبيرا فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية خلال الفترات الماضية، ومن ثم 3 يوليو يمثل يوم انتصار للإرادة المصرية، وتجليات الشعب المصرى العظيم، والذي نهض واحتشد عندما شعر بوجود خطر يهدد أرضه وثقافته وحضارته وكل ما تراكم من مخزون حضاري عبر آلاف السنين، ليرفض كل ما يهدد استقرار بلده والتصدى لما يهدد حدوده أو أرضه.