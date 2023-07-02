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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري جهاز هضمي: مصر بصدد الإعلان عن خلوها تماما من فيروس سي

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد حسن المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، إن مبادرة 100 مليون صحة، وحملة "انزل و اكشف واطمن"، انطلقت نتاج لوجود مشكلات صحية عديدة على مدار عقود ماضية بشكل كبير ومؤثر، وكان لابد من وجود حلول سريعة للسيطرة على هذه المشكلات .

وأضاف "المنيسي"، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أن مصر نجحت في القضاء على "فيروس سي" وفقا للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ونحن بصدد الإعلان عن مصر خالية تماماً من فيروس سي ، وبالإشادات العالمية للمنظمات صحية وأبرزها مجلة " فوربس " التى تشير إلى مصر في تجربتها في القضاء على فيروس سي ، وتنصح الدول الأوروبية بتنفيذ نفس الخطوات في مصر. 

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن هناك حاليا 12 ألف حالة في الدولة كلها ضمن قوائم الانتظار، و مصر نجحت بإجراء مليون و900 عملية في وقت قصير . 

 

 

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