ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مستشفيي الوراق المركزي والتحرير العام لمتابعة سير العمل

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفيي الوراق المركزي والتحرير العام بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية  للتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى. 

واطلع محافظ الجيزة على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى، مشددا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

كما حرص محافظ الجيزة خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى وذويهم، للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات اللازمة للحضانات التي في حاجة لذلك.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و رمضان عماره رئيس حي المنيرة الغربية.

IMG-20230702-WA0011
IMG-20230702-WA0011
IMG-20230702-WA0015
IMG-20230702-WA0015
IMG-20230702-WA0014
IMG-20230702-WA0014
IMG-20230702-WA0012
IMG-20230702-WA0012
IMG-20230702-WA0010
IMG-20230702-WA0010
IMG-20230702-WA0013
IMG-20230702-WA0013
IMG-20230702-WA0005
IMG-20230702-WA0005
IMG-20230702-WA0009
IMG-20230702-WA0009
IMG-20230702-WA0007
IMG-20230702-WA0007
IMG-20230702-WA0008
IMG-20230702-WA0008
IMG-20230702-WA0006
IMG-20230702-WA0006
IMG-20230702-WA0002
IMG-20230702-WA0002
IMG-20230702-WA0001
IMG-20230702-WA0001
IMG-20230702-WA0000
IMG-20230702-WA0000
IMG-20230702-WA0003
IMG-20230702-WA0003
IMG-20230702-WA0004
IMG-20230702-WA0004
القطاع الصحي بمحافظة الجيزة عيد الأضحى محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ لطلاب شعبة أدبى بالثانوية العامة

6 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ

تقرير كندى يكشف: كيف كتبت مصر تاريخ الغرب الحديث وقلبت موازين القوى

آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب