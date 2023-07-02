محافظ الجيزة يتفقد مستشفيي الوراق المركزي والتحرير العام لمتابعة سير العمل

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ضرورة المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفيي الوراق المركزي والتحرير العام بأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية والباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والأماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية للتأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضى.

واطلع محافظ الجيزة على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى، مشددا على حسن معاملة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام.

كما حرص محافظ الجيزة خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى وذويهم، للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مطالب المرضى، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات اللازمة للحضانات التي في حاجة لذلك.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و رمضان عماره رئيس حي المنيرة الغربية.

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