صحيفة تركية: الأهلى يخطط لاستعادة خدمات تريزيجيه من طرابزون سبور

يحوم الغموض حول مستقبل نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

محمود تريزيجيه على رادار الأهلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتو سبور" التركية، فإن محمود تريزيجيه يقترب من الرحيل عن صفوف طرابزون سبور في الموسم الجديد 2023-2024، خاصة بعد التعاقد مع ميسلاف أورسيتش، الجناح الأيسر لفريق ساوثهامبتون.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع ميسلاف أورسيتش مقابل 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى الحوافز والمتغيرات في الموسم المقبل.

وبناءً عليه، فإن محمود تريزيجيه قد يتراجع دوره بشكل كبير مع طرابزون سبور في الموسم الجديد، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيله في الصيف الحالي.

تقرير الصحيفة التركية عن اهتمام الأهلي باستعادة خدمات محمود تريزيجيه

وأفادت الصحيفة التركية أن تريزيجيه التقى ببعض المسئولين من إدارة الأهلي، في ظل رغبة بطل دوري أبطال إفريقيا في استعادة خدمات اللاعب في الصيف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن مسئولي الأهلي يريدون استعادة خدمات تريزيجيه، من خلال الأرباح والمكافآت التي حصل عليها النادي من البطولات التي شارك فيها مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة التركية أن إدارة نادي طرابزون سبور يتوقع أن يُقدم مسئولو الأهلي عرضًا كبيرًا مُقاربًا لـ4 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه.

وفي حال إتمام ذلك، فإن النادي التركي سيستفيد من صفقة بيع تريزيجيه، من أجل التعاقد مع برونو بيتكوفيتش، لاعب دينامو زغرب الكرواتي.