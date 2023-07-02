ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة تركية: الأهلى يخطط لاستعادة خدمات تريزيجيه من طرابزون سبور

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه

يحوم الغموض حول مستقبل نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

محمود تريزيجيه على رادار الأهلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فوتو سبور" التركية، فإن محمود تريزيجيه يقترب من الرحيل عن صفوف طرابزون سبور في الموسم الجديد 2023-2024، خاصة بعد التعاقد مع ميسلاف أورسيتش، الجناح الأيسر لفريق ساوثهامبتون.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع ميسلاف أورسيتش مقابل 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى الحوافز والمتغيرات في الموسم المقبل.

وبناءً عليه، فإن محمود تريزيجيه قد يتراجع دوره بشكل كبير مع طرابزون سبور في الموسم الجديد، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيله في الصيف الحالي.

تقرير الصحيفة التركية عن اهتمام الأهلي باستعادة خدمات محمود تريزيجيه

وأفادت الصحيفة التركية أن تريزيجيه التقى ببعض المسئولين من إدارة الأهلي، في ظل رغبة بطل دوري أبطال إفريقيا في استعادة خدمات اللاعب في الصيف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن مسئولي الأهلي يريدون استعادة خدمات تريزيجيه، من خلال الأرباح والمكافآت التي حصل عليها النادي من البطولات التي شارك فيها مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة التركية أن إدارة نادي طرابزون سبور يتوقع أن يُقدم مسئولو الأهلي عرضًا كبيرًا مُقاربًا لـ4 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات تريزيجيه.

وفي حال إتمام ذلك، فإن النادي التركي سيستفيد من صفقة بيع تريزيجيه، من أجل التعاقد مع برونو بيتكوفيتش، لاعب دينامو زغرب الكرواتي.

تريزيجيه محمود تريزيجية الاهلى طرابزون سبور التركي الميركاتو الصيفي دورى ابطال افريقيا

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

ننشر نموذج إجابة امتحان التاريخ لطلاب شعبة أدبى بالثانوية العامة

6 حالات غش إلكترونى بامتحانى الفيزياء والتاريخ

تقرير كندى يكشف: كيف كتبت مصر تاريخ الغرب الحديث وقلبت موازين القوى

آراء أولياء أمور الثانوية العامة فى امتحانى الفيزياء والتاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب