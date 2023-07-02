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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد موقع انهيار أحد أحواض الغابة الشجرية بالصالحية

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حدوث انهيار جسر ترابي بأحد أحواض الغابة الشجرية بمشروع توسعات الصرف الصحي، والتي تخدم مدينة قنا وقري الجبلاو، رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد نصر مدير عام البيئة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا والنائب محمد أحمد الجبلاوي والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب. 

ووجه محافظ قنا، خلال الجولة باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، أهمها وقف الصرف على هذا الجزء من أحواض الغابة الشجرية والواقع على مساحة ٢٥٠ فدانًا، مع البدء فورًا في تدعيم جسور الحماية للجهة الغربية والمناطق الضعيفة من أحواض الصرف لعدم حدوث أي انهيارات مستقبلًا، بالإضافة إلى تشغيل البوستر الخاص برفع مياه الصرف الصحي "المنقاة" وصرفها على مساحة 350 فدانًا أخرى معدة لاستقبال تلك المياه لاستخدامها في أعمال الزراعة والتشجير، والعمل بالتوازي للانتهاء من عمل buy bass "تبديلة" لخط السيب من محطة رفع المياه المنقاة القائمة للصرف على مصرف الجبلاو، بعد أن تم الحصول على ترخيص من وزارة الري كحل دائم ونهائي.

كما التقى محافظ قنا، بملاك الأراضي الزراعية المتضررة من انهيار جسر أحد أحواض الغابة الشجرية، وأكد لهم أنه تم تشكيل لجنة انتهت من إعداد تقرير عن الواقعة وحصر الخسائر لتعويض المتضررين الذين يملكون عقود ملكية لهذه الأراضي وليس المتعدين على أراضي أملاك الدولة.

ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي البحر الأحم البحر الاحمر الأراضي استخدام

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