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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة للتبرع بالدم فى 6 مراكز شباب وهيئة رياضية بالبحيرة

البحيرة
البحيرة

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع اتحاد شباب البحيرة ومديرية الصحة والسكان، تحت شعار "نقطة دم تساوى حياة"، وذلك خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 28 يوليو 2023. 

 وتأتي الحملة على رأس أولويات العمل التطوعي الجماعي الذى تقوم به المديرية، وتهدف إلى تشجيع الشباب على المساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يحتاجون إلى نقل دم، وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم كعادة صحية وأخلاقية نظرًا لأنها تحمى المتبرع من الجلطات، وتغير الدم باستمرار وتعزز المناعة، وتزيد من نشاط الدورة الدموية وتقى الإنسان من أمراض القلب وانسداد الشرايين، وغير ذلك من أن ثوابها عظيم عند الله لإنقاذ الروح البشرية.

وصرح الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بأنه سيتم التنفيذ في 6 مراكز شباب وهيئة رياضية على مستوى المحافظة، لتضمن وصول المبادرة إلى عدد كبير من القرى والمدن التي تخدم المواطن البحراوي وتوفر له خدمة بنوك الدم على مستوى المحافظة، وهي (دمنهور – أبوحمص – كوم حمادة – أبوالمطامير – وادي النطرون – رشيد).

ولفت إلى أن الحملة تأتي تماشيًا مع المبادرات الرئاسية التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتأكيدًا على أن مراكز الشباب والهيئات الرياضية أصبحت بدون شك مراكز شباب خدمة مجتمعية، تحقق لكل روادها ومريديها الكثير من مستلزمات الحياة المعيشية. 

وقد تم رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب لتنفيذ المبادرة، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث خلال فترة التنفيذ. 

الاستعداد اهمية التبرع بالدم الدكتورة نهال بلبع الهيئات الرياضية العمل التطوعي الصحة والسكان

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