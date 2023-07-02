رفع 340 طن قمامة ومخلفات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه كلّف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين خلال إجازة الأعياد والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات؛ للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة.

وذلك ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة، لافتًا إلى رفع 340 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية بـ4 مراكز على مستوى المحافظة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكل الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وكان محافظ أسيوط، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية والقروية باستمرار حملات النظافة وخاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك ورفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكل قرى ومراكز وأحياء المحافظة للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة واستمرار الجهود في رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة لكل مركز لتوفير بيئة صحية للمواطنين وذلك في إطار الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ تابعت الوحدة المحلية لمركز البداري بإشراف محمد حسن الديب، رئيس المركز، أعمال تنفيذ حملات رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقرى المركز والمدينة، حيث تم رفع 65 طنا من التراكمات والمخلفات والقمامة من نقاط تجميعها ونقلها للمقالب العمومية حفاظًا على بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة وسلامة وصحة المواطنين.

كما نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار، رئيس المركز، حملة نظافة مكبرة ورفع جميع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بقرى صنبو وجرف سرحان، كما تم رفع كفاءة طريق أسيوط ديروط الزراعي، وتم رفع ما يقرب من 110 أطنان مخلفات بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومسئولي المخلفات الصلبة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.

وفي مركز الغنايم واصلت الوحدة المحلية برئاسة مصطفى علي، رئيس المركز، حملات النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين للاستمتاع بالأعياد، حيث تم رفع 75 طنًا من المخلفات والقمامة وكنس الأتربة من على جانبي الطرق ورفع المخلفات إلى المقالب العمومية بعيدًا عن الكتلة السكانية، وذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز ومتابعة مسئولي المخلفات الصلبة والنظافة.

بينما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج حملة مكبرة تحت إشراف محمد عبدالراضي، رئيس المركز، لنظافة الشوارع والميادين العامة بواسطة معدات الكنس وسيارات شفط الأتربة الجديدة التي انضمت مؤخرًا لمنظومة النظافة، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الحضاري، وتم رفع ما يقرب من 90 طن مخلفات للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لشوارع ومداخل المركز والوحدات التابعة لها.

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