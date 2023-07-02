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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الرئيس السيسى انتصر لإرادة المصريين وحقق أهداف 30 يونيو

ولاء التمامى
ولاء التمامى

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن ذكرى 3 يوليو 2013، هى ذكرى انحياز القوات المسلحة المصرية لإرادة الشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو يطلب إسقاط دولة الإخوان والإرهاب والتطرف والعودة للدولة المدنية والحضارة والاعتدال المصري عبر التاريخ، فقد كانت ثورة 30 يونيو كاشفة، بعد أن خرج ملايين المصريين يرفضون دولة الإخوان ويرفضون تغيير هوية مصر.

وقالت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، إن ذكرى 3 يوليو 2013 هي يوم الانتصار للإرادة المصرية والتصدي لمخططات أهل الشر، وسيظل يومًا فارقًا في تاريخ مصر والمنطقة والعالم، حيث أنقذ مصر من طريق لن تعود منه ومن شبح الاقتتال والحرب الاهلية. لافتة إلى أن تدخل القوات المسلحة المصرية آنذاك، بقيادة الرئيس السيسي كان لحماية الوطن وتماسك الدولة وتحقيق إرادة ملايين المصريين.

ووصفت البرلمانية يوم 3 يوليو 2013، والذي أعلن فيه الرئيس السيسي عن خارطة الطريق، بأنه كان بداية العودة للوطن والانتصار للشعب المصري، ورفض الإرهاب والتطرف، قائلة إن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا للتلاحم والتوحد بين الشعب والجيش من أجل استعادة مصر وهويتها، والتي نجحت في وأد مخططات أهل الشر والتصدي لها بقوة وإجهاض وجودهم في المنطقة للأبد.

واختتمت بالقول، إن يوم 3 يوليو 2013 سيظل يومًا مشهودًا من أجل مصر، ويومًا مضيئًا في تاريخها الحديث، ويومًا مجيدًا فرّق بين نور الحق والباطل. بين دولة كان يحكمها خونة وإرهابيون، وأخرى يحكمها نظام قوي منتخب من الشعب، يقود عملية نهضة وتنمية شاملة غير مسبوقة.

النائبة ولاء التمامي مجلس النواب 3 يوليو القوات المسلحة المصرية الإخوان

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