شكاوى من طلاب الثانوية العامة بسبب "الفيزياء لغات".. ومناشدة عاجلة لـ"التعليم"

شكا عدد من طلاب الثانوية العامة لغات، من أن بعض أسئلة اللغات في امتحان الفيزياء، ينقصها بعض الأجزاء الخاصة بالسؤال، وقال الطلاب في استغاثة لهم عبر غرفة عمليات مجلس الأمناء والآباء، إن امتحانات اللغات تأتي دائمًا ناقصة لبعض الأسئلة بخلاف العربي.

وقال الطلاب في استغاثتهم لوزارة التربية والتعليم: "سؤال المقالي كان ناقص كلمه ideal اللي هي "مثالي" وكانت موجودة في السؤال العربي، بس الكلمة مكتوبة على الرسمة فقط مش السؤال".

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أنهم لم يتلقوا أى شكاوى من اللجان صباح اليوم الأحد بشأن امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

وأكدت المصادر أن الامتحانات سارت بشكل جيد داخل اللجان ولم يتم تلقي أي شكاوى منها أو من رؤساء اللجان.