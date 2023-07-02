حبس صاحب ورشة ملابس لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس مالك ورشة لتصنيع الملابس أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمنطقة التجمع الخامس.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كانت قد تمكنت من ضبط مالك ورشة لتصنيع الملابس، حال استقلاله سيارة "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته اعترف بحيازته المبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.