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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بحيازة 20 كيلو هيروين في المرج

الهيروين
الهيروين

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بحيازة 20 كيلو من مخدر الهيروين، وطبنجة صوت، في منطقة المرج بالقاهرة، وتم التحفظ على المضبوطات.

واعترف المتهمان أنهما يستخدمان سيارة في التنقل بين عملائهما، وتوصيل المواد المخدرة لهم، وأشارا إلى أنهما تحصلا على المضبوطات من عاطل كشفا عن هويته لرجال المباحث.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد بتورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من الهيروين بين عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (عدد 80 أسطوانة من مخدر الهيروين وزنت 20 كيلو جرام - طبنجة صوت والخزينة الخاصة بها بداخلها 15 طلقة لذات العيار- مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلا إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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