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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يستهدف ضم أوريلين تشواميني من ريال مدريد

أوريلين تشواميني
أوريلين تشواميني

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في إبرام صفقة مميزة من صفوف ريال مدريد الإسباني، لتدعيم الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أبدى رغبته في التعاقد مع الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في الصيف الحالي.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن إريك تين هاج قرر السفر إلى العاصمة الإسبانية "مدريد"، من أجل الاجتماع مع أوريلين تشواميني، ومحاولة إقناعه بالانضمام إلى قلعة "أولد ترافورد" في الموسم الجديد 2023-2024.

ويريد إريك تين هاج لم الشمل والدفع باللاعب تشواميني مع البرازيلي كاسيميرو، زميله السابق في ريال مدريد، لدعم خط وسط الميدان لمانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى أن إدارة ريال مدريد تريد الحصول على ما لا يقل عن 80 مليون يورو، مقابل الموافقة على رحيل أوريلين تشواميني إلى مانشستر يونايتد.

من جانبه، لم يحسم أوريلين تشواميني قراره النهائي بشأن مستقبله، ما إذا كان سيقرر الاستمرا مع ريال مدريد أو الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن تشواميني سيكون ثاني صفقة في خط الوسط، بعدما توصل مانشستر يونايتد لاتفاق نهائي بشأن الحصول على خدمات ماسون ماونت، لاعب وسط تشيلسي، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2028.

وكان تشواميني قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2022 الماضي، وشارك في 50 مباراة بجميع المسابقات، قدم خلالهم 4 تمريرات حاسمة.

مانشستر يونايتد ريال مدريد تشواميني إريك تين هاج أوريلين تشواميني

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