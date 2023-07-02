لمكافحة انتشار الحشرات.. رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال لجنة الإصحاح البيئي

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تطهير خزانات المياه والتنظيف حولها للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة.



وأوضح رئيس المدينة، أنه بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قامت اليوم اللجنة المكونة من سكرتير المدينة ومديري الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالاشتراك مع أداره الطب الوقائي وفرق مكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع سفاجا بالمرور على مناطق مختلفة بالمدينة للتأكد من تغطية وأحكام الغلق لغطاء خزانات المياه ومراجعة نظافة المدينة للحد من انتشار وتكاثر البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

أضاف شعبان، أن اللجنة رصدت عددا من الخزانات الأرضية التي تحتاج تغطيه وجاري التعامل معها وتم رصد أشجار كثيفة بين عمارات أبو النصر الـ٥٠٠ وحده خلف المطافئ وعمارات مبارك ٣ المجاورة لها وهي التي تساعد على تكاثر البعوض والحشرات ناقلة الأمراض وتعتبر موطنا لها.

وطالب رئيس المدينة، المواطنين بضرورة مراعاة تغطية وغلق خزانات المياه الخاصة بهم وعدم التسبب في وجود برك مياه وتقليم نظافة الأشجار الخاصة بهم لمساعده فرق مكافحة الأمراض للتخلص من البعوض والحشرات والحفاظ على أنفسهم وذويهم.

رئيس مدينة سفاجا يعاين موقع إقامة مركز شباب منطقة كيلو 8



كان أجرى اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، جولة تفقدية بمنطقة كيلو 8 لمعاينة عدد من الموقع المخصص لإقامة مركز شباب منطقة كيلو 8، لخدمة أهالي المنطقة، يرافقه مدير إدارة الشباب رامي النجار وخالد الخبيري مدير المركز.

تفقد رئيس المدينة الموقع ووجه بسرعة الانتهاء من إجراءات الإشهار حتى يتمكن جهاز التعمير بالبحر الأحمر من بدء الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لافتا إلى أنه من المتوقع إقامة مبنى إداري على مساحة 400 متر مربع وملاعب على مساحة 3000 متر مربع.

وأشار رئيس المدينة إلى حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار خطة مصر 2030، بتوفير ملاعب رياضية متنوعة لممارسة الرياضة، واستقطاب الشباب والنشء وخلق ارتباط المستفيدين منهم بالمشروعات الثقافية والتطوعية والفنية وغيرها من المشروعات التي تحرص مراكز الشباب على تقديمها، وتمكن القائمون على العمل بمؤسسة الشباب والرياضة من تنفيذ المشروعات الرياضية وغيرها بصورة أفضل.

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