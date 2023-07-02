على رأسهم عبدالمنعم والشناوى وزيزو..عروض احتراف أوروبية وعربية تطارد لاعبى القطبين

جذب العديد من لاعبي الأندية المصرية، الأنظار خلال مباريات الموسم الماضي، والذي استطاع خلاله النادي الأهلي التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليكون نصيب الأسد من العروض الخارجية للاعبيه.

وتحاول العديد من الأندية في الوقت الحالي الحصول على خدمات عدد من لاعبي الدوري المصري، وخاصة القطبين الأهلي والزمالك.

الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع محمد الشناوى

البداية مع محمد الشناوي والذي وصل له عرض من نادي الهلال السعودي من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، ويقتضي العرض حصول الشناوي على راتب سنوي قيمته مليونا دولار، بالإضافة إلى حصول النادي الأهلي على 3 ملايين دولار مقابل الموافقة على رحيل الحارس، كما يملك اللاعب عرضًا شفهيًا من نادي النصر.

وليست المرة الأولى التي يتلقى فيها الشناوي عروضًا خارجية للرحيل عن النادي الأهلي، وسبق أن تلقى عرضًا من النصر السعودي، خلال يناير الماضي، وتم رفض العرض وفضل الشناوى الاستمرار مع النادي الأهلي لحاجة الفريق لجهوده خاصة بعدما خسر بطولة الدوري موسمين متتاليين.

عروض أوروبية وعربية لمحمد عبدالمنعم

كما جذب محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية الراغبة في تدعيم صفوف دفاعاتها خلال الموسم المقبل.

وأبدى نادي الهلال السعودي اهتمامه بالتعاقد مع عبدالمنعم كجزء من عملية تدعيم صفوفه للموسم الجديد، والاستعداد بشكل جيد لمنافسات بطولة دوري «روشن»، والذي شهد انضمام عدد من النجوم العالميين خلال الفترة الماضية.

ورفضت إدارة النادي الأهلي الدخول في أي مفاوضات للاستغناء عن محمد عبدالمنعم، مبدية تمسكها باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم الاستغناء عنه.

ولم تتوقف عروض عبدالمنعم عند العروض العربية، بل امتدت لعروض أوروبية، حيث تلقى المدافع الدولى عرضًا من أحد أندية الوسط بالدوري الإسباني عن طريق إحدى شركات التسويق، بالإضافة لوجود رغبة من أستون فيلا الإنجليزى فى التعاقد مع عبدالمنعم، وينتظر المدافع وصول أحد العروض الأوروبية بصفة رسمية، للبت فيهما.

حمدى فتحى رسميًا للدورى القطرى

كما أنهى حمدي فتحي، لاعب الأهلي، إجراءات الانتقال لصفوف نادي الوكرة القطري بصفة رسمية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ويحصل النادي الأهلي على مبلغ 3.25 مليون دولار و500 ألف حوافز و20% نسبة من إعادة البيع نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب، بالإضافة إلى راتب سنوي قيمته 2 مليون دولار.

عروض تركية وعربية لـ أحمد فتوح والأهلي يراقب

وتلقى أحمد فتحي، ظهير أيسر نادي الزمالك عددًا من العروض التركية والعربية، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما دخل اللاعب في أزمة مع إدارة نادي الزمالك منتصف الموسم الماضي، وتطور الأمر إلى رفض اللاعب تمديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويحاول أحمد فتوح إقناع إدارة الزمالك بقبول أحد العروض الخارجية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن عقده يتبقى فيه موسم واحد، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة دون حصول الزمالك على أى مقابل مادى، أو الانتظار للحصول على موافقة مسئولى الزمالك.

ويراقب الأهلى مفاوضات عدد من الاندية الأوروبية والعربية مع أحمد فتوح، فى ظل وجود رغبة كبيرة من إدارة القلعة الحمراء فى التعاقد مع اللاعب، الذى ترى فيه أنه أفضل من يعوض رحيل التونسى على معلول الظهير الأيسر فى الفريق، والذى يتبقى له موسم فى عقده مع المارد الأحمر.

الزمالك يرفض رحيل زيزو لتركيا وقطر

كما فتحت بعض شركات التسويق خطًا للمفاوضات مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل تسويقه خارجيًا لاستقدام عرض أوروبي للحصول على خدماته.

وعلى الرغم من استجابة اللاعب للاتصالات شركات التسويق و استعداده لسماع العروض المنتظرة، إلا أن إدارة النادي رفضت بشكل قاطع فكرة رحيل اللاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يعد من العناصر الأساسية للفريق وغير قابل للمساس.

وعرضت شركات التسويق على زيزو الانتقال لأحد أندية القمة بالدوري التركي، بالإضافة إلى ناديي الريان القطري وأهلي جدة السعودي، ولكن لم يصل الزمالك أي عرض رسمي حتى الآن.

أليو ديانج مطلوب فى الدوري الفرنسي والبلجيكي

وواصل أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، جذب أنظار أندية الدوريات الأوروبية للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، كما حدث عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقدمت أندية جنت البلجيكي ولينس الفرنسي بعروض للحصول على خدمات أليو ديانج في الصيف المقبل، بالإضافة إلى نادي فناربخشة التركي، والذي واصل اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب، بعدما تقدم بعرض رسمي للأهلي نهاية الموسم الماضي ورفضت إدارة الأهلي.

ولكن في حالة إتمام صفقة انتقال حمدي فتحي لفريق الوكرة القطري، سيكون رحيل أليو ديانج مستبعدًا من قبل إدارة الأهلي.

اهتمام هولندي ودنماركي ببيرسى تاو

كما تلقى النادي الأهلي اتصالًا من نادي أوتريخت الهولندي للاستفسار عما إذا كانت هناك نية لدى إدارة القلعة الحمراء للاستغناء عن خدمات بيرسي تاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجذب اللاعب الجنوب إفريقي اهتمام نادي بروندبي الدنماركي، والذي تابعه في الفترة الأخيرة مع الأهلي، والتي تألق خلالها تاو وقاد الفريق لتحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، ذلك بالإضافة إلى نادي بيرنلي الإنجليزي والذي عُرِض عليه اللاعب من قبل إحدى شركات التسويق لتدعيم صفوفه، والاستعداد لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بالإضافة إلى اهتمام نادي الهلال السعودي.

كما تقدم نادي سيسكا موسكو الروسي بعرض رسمي للحصول على خدمات أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، بعدما جذب أنظار الفريق في الفترة الماضية بأدائه المميز مع نادي الأهلي، ذلك بالإضافة إلى تلقي نادي الأهلي بعض الاستفسارات الشفهية من بعض الأندية الأوروبية عن إمكانية ضم اللاعب وعلى رأسها نادي ليل الفرنسي وكراكوفيا البولندي وكذلك نادي سبارتاك موسكو.