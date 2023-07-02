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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جمعية الهلال الأحمر تعلن خطوات التعامل مع نزيف الأنف

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

نشرت جمعية الهلال الأحمر المصري عددا من  الإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة تعرض الشخص لنزيف بالأنف.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذه الإجراءات هى:-

- الانحناء قليلاً إلى الأمام أثناء الجلوس أو الوقوف والضغط على الأنف من الجزء الغضروفى {الفير عظمى} من الناحيتين حتى وإن كان النزيف من جانب واحد.

- الضغط على الأنف لمدة 5 دقائق للأطفال من 10 إلى 15 دقيقة.

- وضع كمادات أو كيس ثلج على الأنف للبالغين حيث يعمل الثلج على انقباض الأوعية الدموية. 

- تكرار الخطوات المذكورة مدة لا تزيد على 30 دقيقة وإذا لم يتوقف النزيف توجه إلى أقرب نقطة طبية.

المتطوعون

يقوم المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع في مجال بعينه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل.

واجبات التطوع

ينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث وغيرها، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

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