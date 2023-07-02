رومانو: ليفربول يعلن اليوم ضم المجرى سوبوسلاى من لايبزيج

كشفت تقارير إعلامية، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي، بات على أعتاب حسم ثاني صفقاته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إن ليفربول، سيعلن بشكل رسمي، اليوم السبت، عن ضم صانع الألعاب المجري دومينيك سوبوسلاي، من نادي لايبزيج الألماني.

وأضاف رومانو، أن ليفربول، سيوقع عقدًا مع سوبوسلاي، حتي يونيو 2028، دون أي وجود أي خيارات إضافية.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن صفقة انتقال من لايبزيج إلى ليفربول، ستكلف الأخير نحو 70 مليون يورو.

وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن دومينيك سوبوسلاي، قد أجرى أمس السبت، الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام رسميًا لصفوف ليفربول.

وكان سوبوسلاي، البالغ من العمر 22 عامًا، قد انضم لصفوف لايبزيج، صيف عام 2021، قادمًا من ريد بل سالزبورج النمساوي.

وشارك اللاعب المجري طوال مسيرته مع لايبزيج، في 91 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا.

وكان ليفربول، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قادمًا من برايتون، بعقد يمتد حتي صيف عام 2028.