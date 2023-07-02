ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: ليفربول يعلن اليوم ضم المجرى سوبوسلاى من لايبزيج

دومينيك سوبوسلاي
دومينيك سوبوسلاي

كشفت تقارير إعلامية، عن أن نادي ليفربول الإنجليزي، بات على أعتاب حسم ثاني صفقاته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، إن ليفربول، سيعلن بشكل رسمي، اليوم السبت، عن ضم صانع الألعاب المجري دومينيك سوبوسلاي، من نادي لايبزيج الألماني.

وأضاف رومانو، أن ليفربول، سيوقع عقدًا مع سوبوسلاي، حتي يونيو 2028، دون أي وجود أي خيارات إضافية.

وأوضح الصحفي الإيطالي، أن صفقة انتقال من لايبزيج إلى ليفربول، ستكلف الأخير نحو 70 مليون يورو.

وكانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن دومينيك سوبوسلاي، قد أجرى أمس السبت، الفحوصات الطبية، تمهيدًا للانضمام رسميًا لصفوف ليفربول.

وكان سوبوسلاي، البالغ من العمر 22 عامًا، قد انضم لصفوف لايبزيج، صيف عام 2021، قادمًا من ريد بل سالزبورج النمساوي.

وشارك اللاعب المجري طوال مسيرته مع لايبزيج، في 91 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا.

وكان ليفربول، قد أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قادمًا من برايتون، بعقد يمتد حتي صيف عام 2028.

ليفربول فابريزيو رومانو دومينيك سوبوسلاي لايبزيج ليفربول الإنجليزي أليكسيس ماك أليستر

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

رابطة معلمى الفيزياء: الامتحان متوسط ويتضمن "تريكات" لتمييز المتفوقين

حكايتى مع 30 يونيو

دفعة أولى من سياح إيران.. رحلة جوية مباشرة بين القاهرة وطهران خلال 45 يومًا

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود