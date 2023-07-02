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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تغيب 359 طالبًا وطالبة عن امتحانى التاريخ والفيزياء فى كفر الشيخ

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن أداء 24 ألفًا و704 طلاب وطالبات امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، ولم ترصد غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، أي شكاوى أو مخالفات، فيما تغيب 359 طالبًا وطالبة عن أداء الامتحان.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجهًا بتوفير وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم، ولم ترصد غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية أي مخالفات أو شكاوى.

وأدى اليوم الأحد، طلاب الثانوية العامة 2023 (الشعبة العلمية) امتحان مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، حسب الجدول المعتمد، من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لامتحانات الثانوية العامة.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

آداء إمتحانات أداء الامتحان مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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