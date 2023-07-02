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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1.3 % من طلاب الثانوية فى الوادى الجديد غابوا عن الفيزياء والتاريخ

غرف العمليات الرئيسية
غرف العمليات الرئيسية

كشف تقرير غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالوادى الجديد، عن أن نسب الحضور في امتحاني الفيزياء والتاريخ، اليوم الأحد، بلغت 98.7%.

أكد سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أن غرف العمليات لم تتلق أي شكوى من الامتحانين سواء من الطلبة أو أولياء الأمور حتى الآن، لافتًا إلى أن جميع اللجان بدأت فى التوقيتات المحددة، مطالبًا جميع المسئولين عن الامتحانات بالتحلى بالانضباط والدقة، والتواصل اللحظى مع غرفة عمليات المديرية حال وجود أي طارئ.

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