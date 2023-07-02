لطمأنتهم على أبنائهم.. وزير التعليم ومحافظ مطروح يلتقيان أولياء أمور أمام لجان الثانوية

التقى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، يرافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال متابعتهما سير العملية الامتحانية اليوم الأحد، بأولياء أمور طلاب الثانوية العامة المتواجدين أمام اللجان الامتحانية.

وطمأن وزير التربية والتعليم أولياء أمور الثانوية العامة عن سهولة الامتحانات، اليوم، مؤكدًا أنه تم منح اللجان التي قام بتفقدها وقتًا إضافيًا 5 دقائق.

وأشادت سحر عبدالمحسن، ولية أمر الطالبة دنيا خميس طالبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، بلقائها مع وزير التربية والتعليم ومحافظ مطروح أمام اللجنة الامتحانية، مؤكدة لـ"الدستور" أن الوزير طمأنها على درجات امتحان مادة الكيمياء وسهولة امتحان الفيزياء، وقالت "كتر خيره طمّنا هو والمحافظ.. هم آباء في الأول والآخر وربنا ينجح الجميع".

وفي ختام حديثها لـ"الدستور"، طالبت بتوفير معلمي لغات متخصصين، وأن بعض أولياء الأمور يلجأون إلى معلمين من خارج المحافظة لمساعدة أبنائهم.

وكان قد وجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

كما وجه الوزير أيضًا بمنح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد يومًا بديلًا نظير يوم الإجازة، وفقًا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرًا لهم، مشددًا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم

محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم

محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم

محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم