تموين كفرالشيخ: مواقع تسلم الأقماح المحلية تعاود انتظامها بعد إجازة عيد الأضحى

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن تسلم الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالى قد عاد اليوم الأحد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتم ذلك من خلال 22 موقعا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأوضح الهابط أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ، إذ شدد على تنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

وأضاف الهابط: بلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم الأحد 2/7/2023 (202817 طنا و726 كجم).