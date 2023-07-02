"إعلام بني سويف" تعلن شروط التقدم للدراسات العليا

أعلنت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، شروط التقدم للدراسات العليا بالكلية برنامج الصحافة الإخبارية (مطبوعة - رقمية - تليفزيونية) (برنامج ماجستير أكاديمي بنظام الساعات المعتمدة) لخريجي تخصصات الصحافة والإذاعة والتليفزيون.

شروط التقديم على الدراسات العليا من خلال اللينك: http://Www.mis.bsu.edu.eg/mediareg/reg.aspx وذلك من خلال الدخول على أيقونة التقديم المبدئي وبعدها طبع الاستمارة من أيقونة طباعة الاستمارة.

مع مراعاة الاحتفاظ بالاستمارة المطبوعة والحضور بها إلى الكلية وإحضار المستندات الآتيه لاستكمال باقي الإجراءات بالكلية.

الأوراق المطلوبة:

- شهادة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما

- السجل الدراسي لسنوات الدراسة الجامعية

- شهادة الميلاد

- صورة الرقم القومي

- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور

- عدد 6 صور فوتوغرافية

- طلب الالتحاق بالدراسة

- موافقة جهة العمل أو ملء إقرار تفرغ

- نموذج بيانات طالب (س1)

- استمارة قيد الطالب (استمارة رقم 2 دراسات عليا).

- إقرار بعدم قيد أو شطب الطالب من أى درجة جامعية من قبل

بالنسبة للوافدين يتم الالتزام بالمستندات المطلوبة التي تحددها إدارة الوافدين بالجامعة

- تقدم الطلبات والمستندات الموضحة أعلاه لإدارة الدراسات العليا بالكلية

كما يجب على المتقدمين مراعاة الشروط الآتيه:

1-الحصول على درجة البكالوريوس/ الليسانس في الإعلام بتقدير عام جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2-استيفاء شروط القبول بالكلية وشروط الجامعة.

3-اجتياز المتقدم لاختبار في الثقافة الإعلامية باللغة الإنجليزية (بنسبة 70% على الأقل).

4-تقدم الطلبات بدءً من 4 يوليو 2023 وحتى نهاية يوليو القادم، مع استيفاء المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا.