وكيل الصحة بأسيوط يفاجئ الفرق الطبية لمبادرة "100 يوم صحة" للتأكد من انتظام العمل

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، صباح اليوم جولة مفاجئة لمتابعة أعمال الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”، حيث تفقد الفرق الثابتة والمتحركة بنطاق الإدارة الصحية غرب وشرق ومركز أسيوط.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة المستمرة لحملة “100 يوم صحة” وتذليل أي عقبات أمام توصيل جميع الخدمات لجموع المواطنين ورافقة خلال الجولة المعتصم بالله السيوطي، نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وتأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط خلال جولته من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقا لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحيا للمواطنين متابعا مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

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