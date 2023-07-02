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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفيزياء تصيب الأهالى بالذعر والقلق خارج لجان امتحانات الدقى

الثانوية العامة
الثانوية العامة

حالة من القلق والتوتر سيطرت على أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي أثناء أداء ذويهم امتحان مادة الفيزياء لقسم العلمي ومادة التاريخ لطلاب قسم الأدبي بمحيط مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي.

وركز بعض أولياء الأمور الحديث حول صعوبة مادة الكيمياء والتي تسببت في حالة كبيرة من الإحباط داخل الكثير من المنازل التي تضم طالبًا أو طالبة في مرحلة الثانوية العامة وانعكس ذلك لتوتر قبل امتحان مادة الفيزياء من قبل الطلاب وأولياء أمورهم متمنين أن تعوض ما فقدوه من درجات خلال المادة السابقة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو، وأدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 20 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 25 يونيو مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، الأحد 2 يوليو مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضايات التطبيقية- الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، الخميس 6 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الأحد 9 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم، الرياضيات البحتة- تفاضل وتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، الثلاثاء 11 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا لطلاب علمي رياضة، الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية لطلاب علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الفيزياء التاريخ

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