حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حقيقة تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن من المتوقع غدًا وبعد غدٍ، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجة أو درجتين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن وجود نسب رطوبة بالجو هو ما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتجاوز القيم المقاسة بالظل بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن هناك زيادة تدريجية في نسب الرطوبة بمرور الأيام.

وتابعت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تسجل 34 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهذه تعتبر المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مؤكدة أن نسب الرطوبة العالية مع سطوع أشعة الشمس تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن الأجواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية للبلاد حارة رطبة، بينما أجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية فضلًا عن شمال وجنوب سيناء خلال فترات النهار، إذ إن هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، مشيرة إلى أنه خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وتسجل الصغرى على القاهرة الكبرى بين 23 و24 درجة مئوية، وبالتالي فإنها أجواء معتدلة تمامًا ليلًا خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح في بعض المحافظات والمساعد على تلطيف الأجواء.

“الأرصاد” تحذر من الشبورة المائية

ولفتت غانم إلى وجود شبورة مائية خفيفة تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتتلاشى هذه الشبورة بمجرد سطوع أشعة الشمس، موضحة أن هناك استقرارًا كبيرًا على أغلب المحافظات ويتوقع استمراره حتى نهاية الأسبوع.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 3 أو 4 عصرًا، إذ إنَّ تلك الفترة نسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مشيرة إلى أنَّه في حالة الخروج في هذا التوقيت، يجب ارتداء غطاء للرأس مع تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل على مدار اليوم، فضلًا عن ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون إلى جانب التواجد في أماكن جيدة التهوية.