خبير مائى: الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لمواجهة عجز الموارد المائية

شهدت سنوات عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات عدة في مجال المياه والموارد المائية ومواجهة التحديات المائية الحالية، خاصة في ظل زيادة الاستخدامات وثبات الموارد المتاحة، ومن ضمن أهم المشروعات القومية تأهيل وتبطين الترع وتحديث نظم الري لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وربحية المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات.

وفي نفس الإطار، انتهت قطاعات وزارة الموارد المائية والري من إنجاز المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع بطول 7065 كيلومترًا في 16 محافظة، بهدف تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وأيضًا رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترع بعد انتهاء أعمال التأهيل.

تقليل فاقد المياه المهدرة فى الشبكة المائية بالمحافظات

تأهيل وتبطين الترع

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أهمية المشروعات القومية المنفذة خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تنمية الموارد المتاحة، ومنها المشروعات القومية كمشروع تأهيل الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع محافظات مصر، مشيرا إلى مساهمته فى ترشيد استهلاك المياه خلال ري الأراضى الزراعية، وأيضا تقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية بمختلف أنحاء الجمهورية.

تأهيل وتبطين الترع

وأكد أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ«الدستور» أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة فى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية في ربوع مصر، ويرى أنها ستحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل متر مكعب، من ضمنها تحديث شبكة الترع والمصارف لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما سيكون له مردود إيجابي على المزارع ورفع الإنتاجية.

كما أشار إلى أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات لمواجهة العجز فى الموارد المائية، من خلال المشروعات القومية المختلفة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة نقص الموارد.