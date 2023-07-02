أولياء أمور يعلقون على تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ: «التعليم تتصدى بقوة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة زعموا أنها من امتحان التاريخ والفيزياء، وسرعان ما أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه يجري تتبع صور امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ المتداولين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في انزعاج العديد من أولياء الأمور.

وقالت "فريدة" إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة وفي كل مرة يتم الزعم بتسريب الامتحان إلا أن التربية والتعليم سرعان ما تنفي وأنها مجرد إدعاءات وبالفعل يتم إثبات أنها ليست الامتحان الذي تم وضعه بالفعل.

من جانبها، قالت “منال” ولي أمر، إن تلك الأنباء تثير القلق والخوف خاصة أن أولياء الأمور هم الذين يصل لهم أنباء التسريب في البداية قبل أبنائهم، لافتة إلى أنه على الرغم من أنها تصبح في النهاية مجرد مزاعم إلا أنها تتسبب في إرباك الجميع.

وأضافت نهى طلعت، إحدى أولياء الأمور، أنه قبل سنوات كان الأهالي يشعرون بأن ظاهرة تسريب الامتحان لن يتم القضاء عليها ومقاومة “شاومينج” مجرد أحلام إلا أنه في الوقت الحالي أصبحت شبه معدومة.