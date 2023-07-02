ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور يعلقون على تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ: «التعليم تتصدى بقوة»

الثانوية العامة
الثانوية العامة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة زعموا أنها من امتحان التاريخ والفيزياء، وسرعان ما أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه يجري تتبع صور امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ المتداولين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي تسبب في انزعاج العديد من أولياء الأمور.

وقالت "فريدة" إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إنه منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة وفي كل مرة يتم الزعم بتسريب الامتحان إلا أن التربية والتعليم سرعان ما تنفي وأنها مجرد إدعاءات وبالفعل يتم إثبات أنها ليست الامتحان الذي تم وضعه بالفعل.

من جانبها، قالت “منال” ولي أمر، إن تلك الأنباء تثير القلق والخوف خاصة أن أولياء الأمور هم الذين يصل لهم أنباء التسريب في البداية قبل أبنائهم، لافتة إلى أنه على الرغم من أنها تصبح في النهاية مجرد مزاعم إلا أنها تتسبب في إرباك الجميع.

وأضافت نهى طلعت، إحدى أولياء الأمور، أنه قبل سنوات كان الأهالي يشعرون بأن ظاهرة تسريب الامتحان لن يتم القضاء عليها ومقاومة “شاومينج” مجرد أحلام إلا أنه في الوقت الحالي أصبحت شبه معدومة.

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الثالث الثانوي التاريخ الفيزياء

الأكثر قراءة

حكايتى مع 30 يونيو

وزير التعليم ومحافظ مطروح يتابعان سير امتحانات الثانوية بلجنة مدرسة محمد نجا

موعد تقديم الثانوية العامة 2023-2024 .. ورابط التقديم

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

«مستر إكس» لأحمد فهمى فى المركز الأخير بموسم أفلام عيد الأضحى

حقيقة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود