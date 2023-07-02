"تاج" لـ تامر حسنى يضيف 5 ملايين جديدة بشباك تذاكر عيد الأضحى

واصل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسني تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر المصري بعد إطلاقه أول أيام عيد الأضحى المبارك للمشاركة في موسم سينمائي ضخم مع 3 أفلام جديدة أخرى.

إيرادات فيلم تاج

وجمع فيلم تاج أمس السبت إيرادات بقيمة 5,018,860 جنيه لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم إلى 19 مليون جنيه و953 ألفًا و819 جنيهًا وهي إيرادات جيدة للغاية خلال 4 أيام فقط من العرض في دور السينما.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.



وكان النجم تامر حسني روج لفيلمه السينمائي الجديد "تاج" والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددًا من البوسترات الدعائية الجديدة لأبطال فيلم "تاج" وعلق على المنشور قائلًا: "فيلم تاج الآن بجميع دور العرض في مصر وجميع أنحاء العالم".

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو، يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث الفيلم بينما ظهر تامر حسني في البرومو، وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.



وينافس الفيلم أفلام بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز والبعبع بطولة أمير كرارة وفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي.