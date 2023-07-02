مليون جنيه حصيلة إيرادات سينما الشعب أيام العيد فى 20 دار عرض

ارتفعت حصيلة إيرادات سينما الشعب أيام العيد في 20 دار عرض. حيث حققت أفلام: “بيت الروبي”، “البعبع”، و"تاج"، والمعروض ضمن مبادرة سينما الشعب، في 20 دار عرض سينمائي تابع للمبادرة خلال أيام عيد الأضحي الأربعة مليون جنيه.

وترفع مبادرة سينما الشعب شعار: “سينما النهاردة بأسعار زمان”، حيث لا يتجاوز سعر التذكرة 40 جنيه، في كل حفلات وعروض الأفلام، والتي تتوزع علي ستة حفلات يوميا، حفلة العاشرة صباحا، حفلة الثانية عشرة ظهرا، حفلة الثالثة عصرا، حفلة السادسة مساء، وحفلة التاسعة مساء، وحفلة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كلها حفلات بسعر موحد 40 جنيه فقط للتذكرة.

ــ أماكن دور عرض مبادرة “سينما الشعب”

وشهدت مبادرة سينما الشعب خلال أيام عيد الأضحى الأربعة الماضي، إقبالا كبيرا من الجمهور، في 20 دار عرض، والتي تعرض أفلام "البعبع، تاج، وبيت الروبي" بسينما الشعب في دور العرض التابعة لكل من: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة العريش، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور. المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة شبين الكوم، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة الإسماعيلية.

يشار إلي أن مبادرة “سينما الشعب”، تهدف إلى جعل الفن السينمائي متاحا لكل المصريين، من خلال تخفيض أسعار التذاكر وطرح الأفلام في قصور الثقافة بالمحافظات وبالتالي التغلب علي مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات والأقاليم والمراكز البعيدة عن القاهرة والإسكندرية، والتي تفتقد لدور العرض السينمائي.

وتأتي مبادرة “سينما الشعب”، من منطلق تحقيق العدالة الثقافية والاستثمار الفني، من خلال مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المبادرة، لتخصيص دور عرض في أكثر من 17 محافظة مصرية من خلال قصور الثقافة في هذه المحافظات.

إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب

إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب

إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب

إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب

إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب