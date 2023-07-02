ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مليون جنيه حصيلة إيرادات سينما الشعب أيام العيد فى 20 دار عرض

إقبال الجمهور علي
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب

ارتفعت حصيلة إيرادات سينما الشعب  أيام العيد في 20 دار عرض. حيث حققت أفلام: “بيت الروبي”، “البعبع”، و"تاج"، والمعروض ضمن مبادرة سينما الشعب، في 20 دار عرض سينمائي تابع للمبادرة خلال أيام عيد الأضحي الأربعة مليون جنيه.

 

وترفع مبادرة سينما الشعب شعار: “سينما النهاردة بأسعار زمان”، حيث لا يتجاوز سعر التذكرة 40 جنيه، في كل حفلات وعروض الأفلام، والتي تتوزع علي ستة حفلات يوميا، حفلة العاشرة صباحا، حفلة الثانية عشرة ظهرا، حفلة الثالثة عصرا، حفلة السادسة مساء، وحفلة التاسعة مساء، وحفلة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كلها حفلات بسعر موحد 40 جنيه فقط للتذكرة.

 

ــ أماكن دور عرض مبادرة “سينما الشعب”

وشهدت مبادرة سينما الشعب خلال أيام عيد الأضحى الأربعة الماضي، إقبالا كبيرا من الجمهور، في 20 دار عرض، والتي تعرض أفلام "البعبع، تاج، وبيت الروبي" بسينما الشعب في دور العرض التابعة لكل من: قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة العريش، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة دمنهور. المركز الثقافي بكفر الشيخ، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة أسيوط، سينما هيبس بالوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة شبين الكوم، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة الإسماعيلية.

 

يشار إلي أن مبادرة  “سينما الشعب”، تهدف إلى جعل الفن السينمائي متاحا لكل المصريين، من خلال تخفيض أسعار التذاكر وطرح الأفلام في قصور الثقافة بالمحافظات وبالتالي التغلب علي مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات والأقاليم والمراكز البعيدة عن القاهرة والإسكندرية، والتي تفتقد لدور العرض السينمائي.

 

وتأتي مبادرة “سينما الشعب”، من منطلق تحقيق العدالة الثقافية والاستثمار الفني، من خلال مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المبادرة، لتخصيص دور عرض في أكثر من 17 محافظة مصرية من خلال قصور الثقافة في هذه المحافظات.

إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
إقبال الجمهور علي عروض سينما الشعب
مليون جنيه جصيلة إيرادات سينما الشعب أيام العيد في 20 دار عرض فيلم البعبع فيلم بيت الروبى فيلم تاج

مواد متعلقة

افتتاح المعرض الجماعى "بطلات تشيكيات ومصريات" فى مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

ميكالى: حققنا فوزًا مستحقًا على الجابون.. وهدفنا الأوليمبياد واللقب

التصريح بدفن جثة صيدلانية لقيت مصرعها دهسًا داخل كومبوند بالتجمع الأول

شرطة باريس تخلى شارع الشانزليزيه

داخلية فرنسا: نشر 45 ألف شرطى فى أنحاء البلاد لمواجهة أعمال الشغب

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 2 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

القبض على السائق المتهم بقتل صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها عقب دهسهم بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب