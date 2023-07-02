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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الروائي ناصر عراق يلتقي بكتاب الإسكندرية في قصر ثقافة الشاطبي

ناصر عراق
ناصر عراق

يلتقي الروائي ناصر عراق كتّاب الإسكندرية في قصر ثقافة الشاطبي، وذلك في الأمسية التي تعقد في تمام الساعة السابعة من مساء السبت الموافق 8 يوليو الجاري.

يحل الكاتب ناصر عراق، في ضيافة قصر ثقافة الشاطبي، في لقاء وحوار مفتوح حول أعماله الأدبية الروائية، وتجربته في الكتابة الصحفية، وأبرز المحطات في مسيرته الإبداعية، بالإضافة إلى ذكرياته مع أديب نوبل العالمي نجيب محفوظ، ورموز السينما المصرية، الفنان نور الشريف، الفنان أحمد زكي، الفنان محمود ياسين وغيرهم.

 هذا ويدير الحوار مع الكاتب ناصر عراق، ويناقشاه في أعماله الروائية كل من الشاعر أحمد عواد، عضو لجنة الثقافة والهوية بالحوار الوطني ــ والكاتب علاء أحمد.

محطات في مسيرة الروائى ناصر عراق

الكاتب الروائي ناصر عراق، كاتب روائي وصحفي، وفنان تشكيلي، وخلال رحلته في العمل الصحفي، شغل منصب مدير تحرير جريدة “اليوم السابع”، وأشرف خلال عمله بها على تحرير باب “عطر الأحباب”. 

غادر عراق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أسس مجلة “دبي الثقافية”.

أما في مجال الكتابة الأدبية والإبداعية، فقد سبق وصدر لـ “ناصر عراق” أعمال: "تاريخ الرسم الصحفي في مصر" (2002) الذي فاز بالجائزة الأولى في الدورة الأولى لجائزة أحمد بهاء الدين، رواية "أزمنة من غبار" (رواية 2006 )، رواية "من فرط الغرام" (2008)، "الأخضر والمعطوب" (مقالات 2009)، "العاطل" (رواية 2011) والتي تأهلت إلي القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية البوكر دورة العام 2012 . رواية “اللوكاندة” 2020 . رواية “الأنتكخانة” 2022. رواية “الكومبارس” عن الدار المصرية اللبنانية 2026. رواية “البلاط الأسود” عن نفس الدار ــ المصرية اللبنانية ــ وصدرت في العام 2017. رواية “نساء القاهرة دبي” وصدرت عام 2014. رواية “الأزبكية” والتي فاز عنها ناصر عراق بجائزة كتارا للرواية العربية للعام 2016. رواية “أيام هيستيرية” وصدرت عام 2021 وغيرها.

الروائى ناصر عراق يلتقي بكتاب الإسكندرية في قصر ثقافة الشاطبي رواية الأزبكية رواية العاطل رواية اللوكاندة الدار المصرية اللبنانية

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