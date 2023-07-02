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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تبلغ نصف نهائى أمم إفريقيا تحت 23 عاما بفوز ثمين على الجابون

منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي

بلغ منتخب مصر الأوليمبي، الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عامًا، عقب تحقيقه فوزًا صعبًا على نظيره الجابوني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وسجل محمود صابر، هدف التقدم، في الدقيقة 83 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحرز أسامة فيصل، الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، حافظ منتخب مصر، على صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، ليحصد بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، رفقة منتخب مالي، الفائز بدوره على النيجر، بينما تقبع الجابون، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، نظيره الغيني، في الدور نصف النهائي للبطولة، على أن يواجه المنتخب المالي، نظيره المغربي، في الدور ذاته.

وفي حال الفوز على غينيا، سيحصد منتخب مصر، بطاقة العبور إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.

وقدم منتخب "الفراعنة" أداءً جيدًا خلال الشوطين، وهدد مرمى المنافس في العديد من المناسبات.

منتخب مصر الأوليمبي مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 23 عام مالي النيجر الجابون

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