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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت تهديدات بالقتل بسبب قضية اقتحام السجون

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن المتهم الطاعن في قضية اقتحام السجون السيد عطية محمد عطية، كان يحضر كل الجلسات ولو تغيب جلسة واحدة كان سيتم غلق القضية، مشيرًا إلى أنه رغم أنه مسجل واستغاث بالمحكمة وقال إنه يُضغط عليه وهم كان يدرسون القضية وطلبوا إحالته للتقاعد من على المنصة. 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المتهم الطاعن هو إنسان وطني، ورفض أن يتخلف جلسة واحدة أو أن ينسحب وكان هناك أوقاتًا كانوا يشفقون عليه لأنه مريض وتم إخلاء سبيله مؤقتًا لأنه كان سيقضي العقوبة وهو على ذمة القضية، ووصفه بالمتقاضي الوطني. 

تلقيت تهديدات بالقتل

وتابع، أنه قبل الضبط والإحضار المحكمة تعرضت لضغوط غير طبيعية، وفوجئ يوم الجمعة بحارس العقار، يعطيه رسالة مكتبوب فيها تهديد صريح جاء فيه: "بالله عليك لتخاف على نفسك وعلى عيالك".

 وأكد أن أولاده كان يظل معهم 3 أيام فقط، ويذهب إلى الإسماعيلية لمتابعة القضية، وكان لابد أن يخفي عنهم قصة أن هناك تهديدات، وتواصل مع مديرية الأمن وكانت على قدر الحماية.

وأشار إلى أن مسئول كبير كان في القضاء، وأبلغه بنفس نص الرسالة التي تم تهديده بها. 

المستشار خالد محجوب تهديدات بالقتل اقتحام السجون المتهم الطاعن ضغوط

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