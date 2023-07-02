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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"يا أغلى اسم فى الوجود" فى ختام الليلة الثانية لاحتفال الإنتاج الثقافى بثورة يونيو

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

أحيت فرقة عازف القانون صابر عبد الستار، الليلة الثانية لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، السبت على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

 تغنى مطربو الفرقة "أحمد محسن، شيماء وجيه، محيي صلاح"، بأشهر وأجمل الأغاني الوطنية التى تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، منها" أنا على الربابة بغنى، يا فرحة الحرية، أشجع ولد ولدى، يا حبيبتى يا مصر، بلدي أحببتك يا بلدي، بالأحضان، ع الدوار"، واختتم الحفل بأغنية "يا أغلى اسم فى الوجود " .

 

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا في الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو
فرقة عازف القانون صابر عبد الستا قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ثورة ٣٠ يونيو

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