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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": ضباط الداخلية دافعوا دفاعًا مستميتًا عن السجون

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن الضابط محمد مبروك كان بطلًا من أبطال مصر وأدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق بناء على الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية، لأن محكمتنا لابد أن تكون معلنة لأننا نحكم باسم الشعب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “ماشهدته من خلال التحقيقات أن ضباط الداخلية في ذلك الوقت دافعوا دفاعًا مستميتًا عن السجون والبعض منهم مات وهذه المرحلة التي ذهبت لمحكمة الجنايات ووصلوا وتأكدوا ووجدوا متوفين وقتلة”.

وجدنا 14 سجينا مدفونين تحت التراب

وأشار إلى أن أحد الزملاء كان يتحدث معه، وقال "إحنا هنوصل"، فأخبره أنهم سيصلون  لسائق اللودر الذي اقتحم  سجن وادي النطرون وكسر السور ودفن المساجين تحت، لأنهم وجدوا 14 سجينا مدفونين تحت التراب وتم الوصول لهم.

خالد محجوب ضباط الداخلية مستميت السجون 14 سجين مدفونين سائق اللورد المستشار محمد مبروك

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