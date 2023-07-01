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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى مقتل شاب بطلق نارى خلال مشاجرة بمنطقة المطرية

ارشيفه
ارشيفه

تجرى جهات التحقيق بالمطرية تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة بمنطقة المطرية، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط ضحايا بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بطلق ناري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المطرية مقتل شاب طلق ناري مشاجرة التحريات

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