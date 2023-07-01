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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيقولا معوض يكشف تفاصيل انضمامه لمسلسل "ونوس"

نيقولا معوض
نيقولا معوض

قال الفنان اللبناني نيقولا معوض، إنه درس مسرح وفي الوقت نفسه تخرج من كلية الهندسة، وعمل بالمسرح اللبناني لمدة 4 سنوات قبل ظهوره كمقدم برامج.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن جمهور المسرح اللبناني محدود، ولكنه شارك مع كبار النجوم اللبنانيين ومنهم نضال الأشقر وميشال جبر.

وعن تفاصيل انضمامه لأول عمل مصري وهو مسلسل "ونوس"، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكان وقتها لا يجيد الحديث باللهجة المصرية، وقبل التصوير بـ3 أسابيع، تحدث مع المخرج شادي الفخراني، وأكد له أنه لا يستطيع أن يقدم الدور، لأنه لا يتحدث كلمة واحدة باللهجة المصرية، ولكن شادي والفنان يحيى الفخراني، قاما بتشجيعه على العمل مما جعله يجتهد ويجيد في الدور.

وأشار إلى أنه كان يستمع لأغاني الفنان عمرو دياب، ويحفظها كلها، ولكنه لا يتابع الأعمال المصرية لأنه يفضل متابعة الأجنبي، مؤكدًا أنه أثناء تعلمه اللهجة المصرية كان يجلس بمحل بقالة 4 ساعات يوميًا ليتعلم مباشرة من الناس.

نيقولا معوض مسلسل ونوس اللهجة المصرية أول عمل مصري يحيي الفخرانى

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