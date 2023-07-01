تامر عبد المنعم: 30 يونيو هي الثورة الشعبية الأكبر في التاريخ المصري كماً وكيفاً

قال تامر عبد المنعم، رئيس قصر الثقافة للسينما، إن ثورة 30 يونيو هي الثورة الشعبية الأكبر في التاريخ المصري كماً وكيفاً، حيث رفض الشعب المصري كافة حكم الإخوان الغاشم، وكان الجيش المصري خير سند للمصريين.

تدمير الهوية المصرية

وأكد تامر عبد المنعم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد هيبة الدولة مرة أخرى بعدما قام الإخوان بالسير على خطى تدمير الهوية المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه يجب تكثيف المعلومات الخاصة بثورة 30 يونيو من خلال مسارح المدارس والجامعات، إضافة إلي طرح مجموعة من الأفلام الوثائقية على الشعب المصري لتذكير الأجيال الصغيرة بما فعله الإخوان بمصر.

تحريم الفن

وتابع: أثناء حكم الإخوان حرموا الفن وحرموا رسالاته المختلفة، ولكن القيادة الحالية تدعوا إلى دعم الهوية المصرية من خلال الإعلام والفن المصري مع تقديم رسايل هادفه للمواطنين عبر القوة الناعمة المصرية.

واستطرد: "لما تعدي على مدرسة ابتدائي تلاقي كل البنات اللي فيها محجبات، أنا مش ضد الحجاب ولكن الحجاب له عمر وده قرار مينفعش طفلة عندها 10 أو 12 سنة تقتل براءتها وتبقى خايفة، لازم تعيش طفولتها".