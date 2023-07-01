ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تامر عبد المنعم: 30 يونيو هي الثورة الشعبية الأكبر في التاريخ المصري كماً وكيفاً

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

قال تامر عبد المنعم، رئيس قصر الثقافة للسينما، إن ثورة 30 يونيو هي الثورة الشعبية الأكبر في التاريخ المصري كماً وكيفاً، حيث رفض الشعب المصري كافة حكم الإخوان الغاشم، وكان الجيش المصري خير سند للمصريين.

تدمير الهوية المصرية  

وأكد تامر عبد المنعم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد هيبة الدولة مرة أخرى بعدما قام الإخوان بالسير على خطى تدمير الهوية المصرية. 

وأضاف في حديثه، أنه يجب تكثيف المعلومات الخاصة بثورة 30 يونيو من خلال مسارح المدارس والجامعات، إضافة إلي طرح مجموعة من الأفلام الوثائقية على الشعب المصري لتذكير الأجيال الصغيرة بما فعله الإخوان بمصر. 

تحريم الفن

وتابع: أثناء حكم الإخوان حرموا الفن وحرموا رسالاته المختلفة، ولكن القيادة الحالية تدعوا إلى دعم الهوية المصرية من خلال الإعلام والفن المصري مع تقديم رسايل هادفه للمواطنين عبر القوة الناعمة المصرية.

واستطرد: "لما تعدي على مدرسة ابتدائي تلاقي كل البنات اللي فيها محجبات، أنا مش ضد الحجاب ولكن الحجاب له عمر وده قرار مينفعش طفلة عندها 10 أو 12 سنة تقتل براءتها وتبقى خايفة، لازم تعيش طفولتها".

تامر عبد المنعم ثورة 30يونيو الإخوان الغاشم الحياة اليوم الحياة

الأكثر قراءة

بعد ضبط جزار المونوريل.. الأنفاق تناشد المواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والسلوكيات السلبية

ابن شقيقة مدير مدرسة المنيا: كل ما جاء على مواقع التواصل "غير صحيح"

شكر ونفى ولوم: الحقيقة الكاملة لوفاة مدير مدرسة المنيا سليمان عبدالحميد

ما حكم تسجيل المكالمات الهاتفية والاعتماد عليها كدليل فى المحكمة؟

لَحم عمود "المونوريل" يشعل غضب المجتمع.. وتصرف سريع للمسئولين

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب