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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد شنيكات: الحرب الأوكرانية زادت من علاقة بعض الدول العربية بروسيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قال الدكتور خالد شنيكات، رئيس جمعية العلوم السياسية، إن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على الدول العربية بل بالعكس نمت العلاقات بين مصر وروسيا، وكذلك الأمر في علاقة الإمارات والجزائر بروسيا.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السياسة العامة للدول العربية تجاه الحرب تتبلور كما شهدنا في قمة جدة من فتح المجال أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحدث، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما تحدث عن فتح مجال العلاقات مع العالم العربي.  

وتابع أن السياسة العربية هي سياسة الحياد الإيجابي وتدخلت السعودية في الإفراج عن سجناء بروسيا عبر الوسطاء، مشيرًا إلى أن الدول النفطية استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى أن روسيا تقدم حوافز للعالم العربي لتعميق علاقتها به خاصة أنها تعاني من العزلة ولذا اتجهت للعالم العربي وإفريقيا. 

خالد شنيكات الحرب الروسية الأوكرانية الدول العربية نمت العلاقات سياسة الحياد الإيجابي الدول النفطية السعودية مصر

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