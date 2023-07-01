"عزالعرب": الدول العربية نجحت فى امتصاص الضغوط الأوروبية وتحويلها لفرصة

قال محمد عزالعرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أحد هوامش الحركة التي أتيحت للدول العربية في الأزمات الدولية خلال الربع الأخير برز في الحرب الروسية الأوكرانية باستثناء سوريا التي انحازت بالكامل لروسيا بحكم الأحداث فيها منذ 2011، كما أن هناك دولًا انحازت للرؤية الأمريكية.

الدول العربية لم تنحز لطرف دون الآخر

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن معظم الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وغيرها أمسكت العصا من المنتصف ليس فيما يتعلق بالانحياز لطرف دون الآخر، ولكن فيما يخص مصالحها الشخصية.

وتابع أن موقف مصر في الإدانة للسلوك الروسي وفي نفس الوقت عدم الانحياز للرؤية الأمريكية، وكان هناك اعتبار محدد للرؤية الوطنية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه بذكرى مرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو كشف عن الاعتبارت المرتبطة بالمصلحة الوطنية والرؤية الوطنية.

وأكد أن الدول العربية نجحت في امتصاص الضغوط الأوروبية وتحويلها لفرصة.