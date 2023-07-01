رسميًا.. سيسك فابريجاس يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

أعلن الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب فريقي أرسنال وبرشلونة السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

سيسك فابريجاس بدأ مسيرته بنادي برشلونة وتدرج في مراحله العمرية حتى وصل لفريق تحت 16 عامًا وخرج منه لأرسنال تحت 18 عامًا في صيف 2003، ثم صعد للفريق الأول بأرسنال في الصيف التالي واستمر مع الفريق 7 سنوات قبل العودة لبرشلونة في صيف 2011 ثم رحل لتشيلسي في 2014 وقضى مع الفريق اللندني 5 مواسم قبل الانتقال لنادي موناكو الفرنسي، ولعب معهم موسمين ونصف ثم انتقل لنادي كومو الإيطالي.

وكتب فابريجاس في بيان اعتزاله: "بكل الحزن حان الوقت لتعليق حذائي، أعتز بالأندية التي لعبت لها من أيامي الأولى في برشلونة ثم أرسنال وبرشلونة مجددًا وتشيلسي وموناكو وكومو".

وأضاف: "لقد كانت رحلة لا يمكن نسيانها من رفع كأس العالم وأمم أوروبا وتحقيق كل الألقاب في إنجلترا وإسبانيا وتقريبًا كل البطولات الأوروبية، ومع كل من ساعدني، زملائي في الفرق التي لعبت لها والمدربين ومديري الأندية والرؤساء والمالكين والجماهير ووكيلي".

وتابع: "إلى عائلتي من والدي وشقيقتي لزوجتي وأطفالي، أنا أعتز بنصائحكم وإرشادكم، إلى كل خصومي الذين حاولوا إسقاطي، شكرًا لأنكم جعلتوني أقوى، لقد استحقت الذكريات والأصدقاء الذين صنعتهم في الطريق هذا العناء".

وواصل: "تعلمت 3 لغات وأصبحت حنونًا وأكثر حكمة طوال رحلتي، خُضت تجاربًا لم أفكر مطلقًا أنني سأقترب منها خلال مليون عامًا".

ولعب فابريجاس 739 مباراة بقمصان الأندية المختلفة التي لعب لها، وسجل 125 هدفًا وصنع 217.