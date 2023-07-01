صحة مطروح: جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة الخدمات الطبية

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل صحة مطروح، جولة ميدانية مفاجأة اليوم للمرور على وحدات الرعاية الأولية "مركز سيدى عبدالرحمن الطبى، وحدة طب الأسرة بسيدى عبد الرحمن" التابعة للإدارة الصحية بالعلمين للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين وتواجد القوي البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات تزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى وكذا الاطمئنان على تنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة بالمراكز الثابتة وعددها ٢٤ منفذًا على مستوى المحافظة.

وتفقد وكيل صحة مطروح غرف الاستقبال بالوحدات، ومعمل الوحدة، وعيادة الاسنان وغرف التعقيم وسكن الفريق الطبى وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والطعوم والأمصال وتفقد خدمات مبادرة ١٠٠يوم صحة ومنفذ الألبان بمركز سيدى عبد الرحمن.

وأكد وكيل صحة مطروح أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير أوجه الرعاية الصحية للمرضي، لافتًا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح وتزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومحافظ مطروح بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

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