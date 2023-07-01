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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اغتصاب وتحرش جنسى.. محاكمة ممثل هوليوود كيفن سبيسى فى لندن

الممثل كيفن سبيسي
الممثل كيفن سبيسي

يواجه الممثل كيفن سبيسي، 12 تهمة بالتحرش الجنسي والاعتداء، أقامها ضده 4 رجال أمام المدعي العام البريطاني.

ووصف الادعاء العام البريطاني، كيفن سبيسي بأنه "متحرش جنسيًا"، خلال أولى جلسات المحاكمة التي انطلقت أمس الجمعة، في لندن، حيث يواجه تهمًا متعددة بالاعتداء الجنسي، وهي التهم التي نفاها سبيسي عن نفسه.

قالت المدعية العامة كريستين أجنيو في اليوم الأول من تقديم الأدلة في محاكمة سبيسي: "إنه ممثل مشهور للغاية وفاز بعدد من الجوائز، ولكن هذا لا يمنع من كونه رجلًا يعتدي جنسيًا على رجال آخرين".

يواجه سبيسي عشرات التهم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والفساد الجنسي والتسبب في انخراط شخص في نشاط جنسي دون موافقته، نابعًا من مزاعم أدلى بها أربعة رجال بين عامي 2001 و2013.

يوم الجمعة، حثت أجنيو هيئة المحلفين على تجنب تأثر شهرة سبيسي على الحكم ضده، ووصفت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، والذي شغل منصب مدير مسرح أولد فيك في لندن من عام 2004 إلى عام 2015، بأنه "رجل لا يحترم الشخصية حدودًا أو مساحة، رجل يبدو أنه يسعد بجعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الراحة".

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، ورغم تحديد التهم لم يذكر الادعاء أسماء أصحاب الشكوى، الذين يحق لهم عدم الكشف عن هويتهم بموجب قانون المملكة المتحدة.

شكاوى المدعين ضد سبيسي

قال الادعاء، إن صاحب الشكوى الأول زعم أن سبيسي "حاول التحرش به بطريقة عدوانية"، وأنه حصل على "إثارة جنسية من هذا النوع من الاعتداء الجنسي".

وقال المدعي الثاني إن سبيسي أمسك به بعنف شديد، أثناء وجوده في حدث عمل في عام 2005، ثم "ضحك ببساطة" عندما تم إبعاده.

وقال المدعي الثالث إنه التقى بسبيسي في مسرح أولد فيك، ثم ذهبا إلى حانة معًا، وأنه استيقظ لاحقًا ليجد سبيسي يمارس معه علاقة دون رغبته.

وزعم صاحب الشكوى الرابع أن سبيسي اعتدى عليه جنسيًا، وطلب منه "التحلي بالهدوء"، هذه الاتهامات جعلت الادعاء يصف سبيسي بأنه أساء استخدام نفوذه لأخذ ما يريد منه.

قدم محامي سبيسي، باتريك جيبس​​، بيانًا افتتاحيًا موجزًا ​​للدفاع يوم الجمعة، أخبر المحكمة أن سبيسي "سيقول بالكامل في الوقت المناسب ما حدث بالفعل"، وقال إن المزاعم تعود إلى زمن بعيد، وأنه تمت "إعادة صياغتها بطريقة شريرة" و"تضخيمها عمدًا".

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