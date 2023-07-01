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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سياحة مطروح" تنفذ حملة مكبرة على الشواطئ ومزار كليوباترا (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، بالعمل على استمرار جهود متابعة الشواطئ مع الاطمئنان على حسن التعامل وتوافر الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ من أهالي مطروح وزائريها والعمل على تحقيق مزيد من تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل اللائق خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح مع أيام إجازة عيد الأضحى.

وقال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، إنه تم المرور اليوم رابع أيام عيد الأضحي على عدد من الشواطئ ومنطقة مزار كليوباترا والتأكد من تواجد الغطاسين والنظافة وغيرها مع الاستماع لرواد الشواطئ حول مدى توافر الخدمات وأسعار الشماسي وتوفير الراحة لرواد الشواطئ. 

في سياق آخر، أعلن محافظ مطروح في بيان رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غرباً وسيوة جنوباً، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

أكد محافظ مطروح توفير احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى، مع توافر كافة السلع الأساسية والمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم، لافتا إلى طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بالأسواق ، خلال فترة عيد الأضحى، والتي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم مع زيادة المعروض منها بكافة أنواعها في المجمعات الاستهلاكية للتيسير على المواطنين بأسعار أقل من الأسواق، حيث تم توفير لحوم سودانية طازجة سعر الكيلو 195 ولحوم برازيلي مجمدة سعر الكيلو 170 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية بمدن المحافظة ويتم التوزيع تحت إشراف مديرية التموين.

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أجازة عيد الأضحى المبارك أهالي مطروح الإدارة العامة للسياحة عيد الأضحى المبارك محافظ مطروح

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