الأعلى منذ أوزيل.. تقرير يكشف راتب هافيرتز بعد انضمامه لأرسنال

كشفت تقارير صحفية عن راتب الألماني كاي هافيرتز، لاعب فريق أرسنال الجديد، مع فريقه.

وانضم هافيرتز لصفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه استرليني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، فإن هافيرتز سيصبح اللاعب صاحب الأجر الأعلى في أرسنال بعد انضمامه لصفوف الفريق.

وذكرت بيلد أن هافيرتز سيحصل على 330 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي.

ولعب كاي هافيرتز 47 مباراة بقميص تشيلسي خلال الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع هدفًا.

وأفادت الصحيفة أن حوافز هافيرتز وراتبه سيجعلانه الأكثر تقاضيًا للأجر منذ الألماني مسعود أوزيل.

وبدأ "هافيرتز" مسيرته ضمن صفوف فريق ألمانيا ماريادورف الألماني للشباب، وانتقل لفريق ألمانيا آخن في صيف 2009، وانتقل لشباب فريق باير ليفركوزن في الصيف التالي، قبل تصعيده لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2014 ثم صعد للفريق الأول بعد عامين.

ولعب 139 مباراة بقميص تشيلسي منذ انتقاله للفريق، وسجل 32 هدفًا وصنع 15، من أصل 354 مباراة لعبها خلال مسيرته، وسجل 106 أهداف، وصنع 50 لزملائه في الأندية التي مثلها.